عراقجي يزور المسجد الأعظم في الجزائر

وفي إطار زيارته التي استمرت يومين للجزائر، زار وزير الخارجية المسجد الأعظم في الجزائر، أكبر مسجد في أفريقيا وثالث أكبر مسجد في العالم الإسلامي.

وخلال زيارته لأجزاء من المسجد اطلع على مراحل بناءهذا المسجد الذي تبلغ مساحته أكثر من 25 هكتارًا، ويعتبر ثالث أكبر مسجد في العالم، بعد المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة والمسجد الحرام في مكة المكرمة.

وخلال اللقاء رحب عميد جامع الجزائر الشيخ "محمد المأمون القاسمي"، بوزير الخارجية واعتبر الجزائر الوطن الثاني للإيرانيين، وقال: المسجد الذي أطلق عليه اسم الجزائر يبعث برسالة مفادها أن الجزائر تنتمي إلى كل الجماعات والقبائل والثقافات. تم بناء المسجد على موقع كان ملكا للمسيحيين أثناء الاحتلال.

وأشاد الشيخ مأمون القاسمي بمواقف إيران حكومة وشعبا تجاه فلسطين، وقال: إننا مهتمون بتوسيع العلاقات بين إيران والجزائر في مختلف القطاعات.

بدوره، قال وزير الخارجية خلال زيارته للجامع الأعظم: أنا سعيد للغاية بزيارة الجامع العظيم الذي يعد رمزا لنضال الشعب الجزائري من أجل العدالة ومحاربة الاستعمار.

وأضاف: يعود مجد المسجد إلى تاريخه وهويته، ومن خلال تفسيرات عميد جامع الجزائر أدركت أن المسجد هو مركز إسلامي كبير يضم مراكز فكرية وأبحاث.

وتابع قائلا: إن الشعب الإيراني يكن احتراماً كبيراً للمجاهدين الجزائريين الذين خاضوا جهاداً عظيماً ضد الاستعمار وقدموا ملايين الشهداء.

واستطرد بالقول، الجزائر دولة عظيمة تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي. إن الجزائر، كدولة إسلامية، أصبحت اليوم عضواً في مجلس الأمن، وهذا أمر مدعاة للفخر.

و وصل عراقجي إلى الجزائر العاصمة على رأس وفد سياسي، يوم الاثنين وكان في استقباله كبار المسؤولين في البلاد. وكانت القضايا الثنائية وبحث مجالات توسيع التعاون بين البلدين، والتطورات الإقليمية، وخاصة قضية قتل المواطنين العزل في غزة على يد الكيان الصهيوني، والأحداث الدولية، أهم محاور لقاءات وزير الخارجية الإيراني مع الرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون"، ونظيره الجزائري "أحمد عطاف".

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