عراقجي يغادر الجزائر عائدا الى طهران

واشار موفد ارنا، بان الوزير عراقجي وبعد زيارة استغرقت يومين الى دولة الجزائر، غادر هذا البلد عائدا الى العاصمة طهران.

ورافق وزير الخارجية الايراني في هذه الزيارة، وفد سياسي؛ حيث اجرى مباحثات مع كبار المسؤولين الجزائريين وعلى راسهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مستعرضا القضايا الثنائية والسبل الكفيلة بتوسيع العلاقات بين البلدين؛ فضلا عن التطورات الاقليمية لاسيما المجازر والابادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الاعزل داخل قطاع غزة.

وعلى امتداد هذه الزيارة ايضا، التقى عراقجي جمعا من النخب ومديري وسائل الإعلام الجزائريين، وتحدث اليهم بشان مواقف الجمهورية الاسلامية، وخاصة حول المقاومة والقضية الفلسطينية.

انتهى ** ح ع