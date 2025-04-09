القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف يافا المحتلة وحاملة طائرات أمریکیة

وذكرت القوات المسلحة اليمنية في بيان عسكري اليوم الأربعاء، تنفيذها عملية عسكرية باستخدام طائرة "يافا" المسيرة، استهدفت هدفًا عسكريًا "إسرائيليًا" في منطقة يافا المحتلة.

كما اعلنت القوات اليمنية، استهداف عدد من القطع الحربية الأمريكية، وعلى رأسها حاملة الطائرات "ترومان"، بعدد من الطائرات المسيرة في شمال البحر الأحمر.

وشددت القوات المسلحة اليمنية عبر بيانها اليوم، على استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد الأهداف الإسرائيلية والأمريكية، حتى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار عن القطاع.

كما أكدت على موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وأنها لن تتراجع عن إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم.

وصباح اليوم الاربعاء، اعلنت القوات المسلحة اليمنية اسقاط طائرة أمريكية من طراز "ام كيو 9" في أجواء محافظة الجوف بصاروخ مناسب محلي الصنع، وهي الطائرة الـ 18 التي أسقطتها الدفاعات الجوية اليمنية خلال معركة "الفتح الموعود" و"الجهاد المقدس".

انتهى ** 2054 / ح ع **

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المصدر / المسيرة نت