الجهاد الإسلامي : جريمة الاحتلال في "حي الشجاعية" دليل واضح على طبيعته الإجرامية

وأعلنت الحركة عبر بيان لها اليوم الأربعاء : في مجزرة جديدة تُضاف إلى السجل الدموي للكيان الصهيوني النازي، ارتكب جيش الاحتلال اليوم جريمة مروّعة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، راح ضحيتها أكثر من 80 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في قصف همجي استهدف مجمعًا سكنيًا مكتظًا بالمدنيين العزّل.

وأضافت : إن مزاعم الاحتلال باستهداف "مجموعة قيادية تابعة لحركة حماس" لا تعدو كونها ستارًا واهنًا لتبرير جريمة بشعة ومقصودة، تُضاف إلى مسلسل الإبادة الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة منذ أكثر من سنة ونصف.

وتابع هذا البيان : إن توجيه ضربة عسكرية إلى حي سكني يعج بالأطفال والنساء يُعد جريمة حرب موصوفة بموجب القانون الدولي، ويكشف بوضوح طبيعة العقلية الإجرامية التي تُدار بها آلة الحرب في الكيان المجرم.

وأردف : نحمّل الاحتلال والإدارة الأمريكية الداعمة له المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة، ونطالب المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، ووضع حد لهذا التوحّش المتواصل بحق شعب أعزل يُذبح على مرأى ومسمع من العالم؛ مؤكدة بأن مواصلة الاحتلال ارتكاب المجازر دون رادع هو يمثابة إعلان نعي للضمير الإنساني.

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المصدر/الجزيرة







