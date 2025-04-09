إيران وسلوفاكيا تؤكدان على توسيع العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة "إرنا" بأن "تخت روانجي"، وصل اليوم الأربعاء إلى العاصمة السلوفاكية "براتيسلافا" بدعوة من نظيره السلوفاكي، "مارك شتوك"ن وذلك في إطار جولة جديدة من المشاورات السياسية بين البلدين.

وبحث الجانبان، في هذا اللقاء، مجموعة من المواضیع المتعلقة بالعلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدراسية والقنصلية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية؛ مؤكدين عزم البلدين على توسيع وتعزيز التعاون الثنائي بشتى المجالات.

كما التقى مساعد الوزير الخارجية، خلال هذه الزيارة، رئيس لجنة السياسة الخارجية في المجلس الوطني لجمهورية سلوفاكيا "ماريان كيري" وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية وتوسيع التعاون الثنائي على المستويين التشريعي والدبلوماسي.

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