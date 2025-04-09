وزارة الصحة اليمنية : 330 شهيدا وجريحا جراء العدوان الأمريكي الغاشم على اليمن

وأوضح الناطق الرسمي باسم الصحة اليمنية "أنيس الأصبحي"، أن عدد الشهداء جراء غارات العدوان الأمريكي على اليمن، خلال الفترة ذاتها، بلغ 107 مدنيين، في حين بلغ عدد الجرحى 223 شخصا.

وأدان هذا المسؤول اليمني، بشدة، الجرائم التي يرتكبها العدو الأمريكي بحق المدنيين في مختلف المحافظات؛ مؤكدا بأن هذه الجرائم تكشف مدى السقوط الأخلاقي للعدو الأمريكي.

وأشار الاصبحي إلى، أن "جرائم العدوان لم يكن لها أن تحدث لولا الصمت والتخاذل الدولي في وضع حدّ للإجرام الأمريكي"؛ مشددا بأن "هذه الجرائم تكشف قبح العدوان الهمجي الامريكي الذي لا يتورع عن قتل المدنيين، في محاولة فاشلة لكسر إرادة الشعب اليمني الذي يواصل دعم القضية الفلسطينية، ويقف مع الشعب الفلسطيني المظلوم".

وحمصل الناطق باسم الصحة اليمنية، واشنطن والمجتمع والمنظمات الدولية والإنسانية، المسؤولية عن تبعات الاستهداف والقصف المتعمد للمدنيين، ودعا المجتمع الدولي بدوله ومنظماته ومؤسساته الحقوقية والإنسانية، إلى فضح وإدانة انتهاكات العدوان الأمريكي بحق المدنيين والأعيان والمنشآت الخدمية والطبية.

من جانب آخر، اقر معهد "ناشونال إنترست" الأمريكي، أنه على الرغم من أن إدارة "دونالد ترامب" استخدمت أسلحة جوية بأكثر من مليار دولار ضد حركة أنصار الله اليمنية في الأسابيع الثلاثة الماضية، إلا أن واشنطن لم تتمكن من تحقيق أهدافها وإجبار الجماعة اليمنية على التراجع من استهداف السفن الأمريكية و"الإسرائيلية".

وتابع المعهد في احدث تقرير له : على الرغم من جهود البحرية الأمريكية وحلفائها، تمكنت هذه الجماعة غير المنظمة من إغلاق أحد أهم الممرات المائية في العالم - البحر الأحمر - لما يقرب من عامين.

انتهى ** 9365 / ح ع **

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المصدر / وكالات