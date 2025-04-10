١٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:٤٢ ص
رمز الخبر: 85799159
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journalistکاظم شماعییان

وزيرا خارجية ايران ومصر، يبحثان في تطورات المنطقة

١٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:٤٢ ص
رمز الخبر: 85799159
وزيرا خارجية ايران ومصر، يبحثان في تطورات المنطقة

طهران/ 10 نيسان/ابريل/ارنا – اجرى وزيرا الخارجية الايراني عباس عراقجي والمصري بدر عبد العاطي، مساء امس الاربعاء، مكالمة هاتفية، ناقشا فيها التطورات في المنطقة.

وشدد عراقجي في الاتصال الهاتفي على ضرورة العمل الجماعي لبلدان المنطقة لوقف جرائم الكيان الصهيوني على الفور وإقرار فوري لوقف اطلاق النار في غزة باعتبار ذلك مفتاحا لتسوية باقي الأزمات في المنطقة.

وعبر الطرفان عن قلقهما البالغ من تزايد التصعيد في المنطقة إثر استمرار هجمات الكيان الصهيوني على غزة ولبنان وسوريا واستمرار الهجمات على اليمن وشددا على ضرورة زيادة الحراك الدبلوماسي لخفض التصعيد والحد من اندلاع ازمة شاملة تضرب المنطقة برمتها.

كما شكل الحوار غير المباشر بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وامريكا في مسقط، محورا آخر لهذا الاتصال الهاتفي.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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