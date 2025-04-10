رئيس الجمهورية يزور مؤسسة "رازي" لدراسات اللقاحات والأمصال

وجاءت هذه الجولة التفقدية في اطار زياته التي بدأها اليوم لمحافظة البرز ضمن جولاته على محافظات البلاد.

وقد صُمم برج التكنولوجيا هذا ليكون مراكزا علميا وبحثيا متقدما في مجالات التكنولوجيا الحيوية والعلوم الاساسية والتكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى النهوض بالعلم والتكنولوجيا في سياق رفد الصحة والسلامة في مجالات الطب والطب البيطري والامن الغذائي.

وتلقى رئيس الجمهورية خلال الجولة التفقدية، تقريرا عن اداء ابراج التكنولوجيا في الدول المختلفة وكذلك مراحل دراسة وبناء برج التكنولوجيا في ايران.