١٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:٠١ م
رمز الخبر: 85799443
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journalistکاظم شماعییان

رئيس الجمهورية يزور مؤسسة "رازي" لدراسات اللقاحات والأمصال

١٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:٠١ م
رمز الخبر: 85799443
رئيس الجمهورية يزور مؤسسة "رازي" لدراسات اللقاحات والأمصال

كرج/ 10 نيسان/ابريل/ارنا – زار رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان اليوم الخميس مؤسسة "رازي" لبحوث اللقاحات وصناعة الامصال وذلك بهدف دراسة الطاقات العلمية والبحثية وكذلك تحديد موقع لمشروع بناء برج التكنولوجيا للبلاد.

وجاءت هذه الجولة التفقدية في اطار زياته التي بدأها اليوم لمحافظة البرز ضمن جولاته على محافظات البلاد.

وقد صُمم برج التكنولوجيا هذا ليكون مراكزا علميا وبحثيا متقدما في مجالات التكنولوجيا الحيوية والعلوم الاساسية والتكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى النهوض بالعلم والتكنولوجيا في سياق رفد الصحة والسلامة في مجالات الطب والطب البيطري والامن الغذائي.

وتلقى رئيس الجمهورية خلال الجولة التفقدية، تقريرا عن اداء ابراج التكنولوجيا في الدول المختلفة وكذلك مراحل دراسة وبناء برج التكنولوجيا في ايران.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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