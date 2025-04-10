نائب وزير الدفاع: إيران تمتلك قوة ردع في الذروة

وأضاف العميد طلائي ، في كلمته مساء الخميس، خلال مراسم احياء الذكرى السنوية لتحرير مدينة قصر شيرين الحدودية بمحافظة كرمانشاه غرب ايران من احتلال نظام البعث العراقي: "اليوم، لدينا أعلى مستوى من المعدات الدفاعية والطائرات بدون طيار المتطورة تحت تصرفنا، ولدينا الروح التعبوية والجهادية العالية".

وأكد أن إيران لديها ملايين من عناصر التعبئة ذوي الروح المعنوية العالية، وقال: "في مجال الصناعات الدفاعية وصلنا إلى مرحلة يتم فيها إنتاج أكثر من 900 نظام دفاعي وتسليحي في البلاد، بينما قبل الثورة كان لدينا فقط 31 نوعا من المعدات الدفاعية البسيطة".

وأضاف: "حققنا هذه القوة الدفاعية بدعم من شباب بلادنا في الجامعات، وارتفع تصنيفنا العلمي عالميا 40 مرتبة لنصبح في المرتبة 16، رغم أننا نحتاج إلى المزيد من العمل والجهد في مجالات أخرى".

وأكد على ضرورة بذل المزيد من المساعي الجهادية في مجالات الاقتصاد والعلم والتكنولوجيا من خلال الكوادر الموهوبة والنخبوية، وأضاف: "يجب أن نسعى جاهدين للحد من مشاكل الشعب".

وفي جانب آخر من كلمته رحب نائب وزير الدفاع بالضيوف العراقيين الحاضرين في مراسم ذكرى تحرير مدينة قصر شيرين، وأضاف: "إن حضور الضيوف العراقيين في هذه المراسم يبعث برسالة واضحة مفادها أنه إذا كانت قد اندلعت حرب بين البلدين في فترة ما فإن جذورها تعود الى تحريض خارجي تسببت مصالحه واطماعه في ذلك العداء".

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