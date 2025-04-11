بقائي: محادثات السبت ستكون اختبارا لنوايا أمريكا وجديتها

ومع بدء العد التنازلي للجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط العاصمة العُمانية، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" على موقع التواصل الاجتماعي إكس : "محادثات السبت هي اختبار لنوايا أمريكا وجديتها".

واضاف بقائي:" بحسن نية وبكل يقظة ، نعطي للدبلوماسية فرصة حقيقية؛وينبغي لأمريكا أن تقدر هذا القرار، الذي تم اتخاذه على الرغم من خطابها العدائي."

وتابع : نحن لا نتوقع ولا نحكم مسبقا على الامور؛ ونأخذ بعين الاعتبار مدى جدية الجانب الاخر لتقييم نواياه يوم السبت، وبالتالي نخطو خطواتنا التالية وفقا لذلك."

هذا، وكان وزير الخرجية الايرانية "عباس عراقجي"، قد اعلن مسبقا ان المحادثات ستعقد في سلطنة عُمان يوم السبت،موضحا بأن هذه المفاوضات ستتم بشكل غير مباشر، ولن يتم القبول بأي طريقة أخرى للتفاوض.

ورأى عراقجي بأن الكرة اصبحت في ملعب أمريكا، موضحا بانه اذا جاء الجانب الآخر إلى عُمان بإرادة حقيقية سيتم تحقيق نتائج، مشيرا الى انه سيمثل بلاده في هذه المفاوضات بينما سيمثل الولايات المتحدة ستيف ويتاكر.

انتهى**ر.م