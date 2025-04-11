بوشهر ستصبح بوابة التجارة الإيرانية -القطرية

وفي حوار مع وكالة إرنا على هامش اجتماع مجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص في محافظة بوشهر،أشار مساعد وزير الصناعة والتجارة والمناجم ورئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية "محمد علي دهقان دهنوي" إلى المزايا الاقتصادية والعلاقات التجارية لهذه المحافظة مع قطر، قائلا: "يجب أن تكون بوشهر قائدة المجال الاقتصادي في العلاقات التجارية الايرانية-القطرية".

ورأى انه يمكن لناشطي غرفة تجارة ميناء بوشهر أن يمهدوا الطريق للتفاعلات التجارية مع قطر من خلال إنشاء مركز تجاري قوي وذو سمعة طيبة، مضيفا بأن منظمة تنمية التجارة الايرانية مستعدة لتأمين مستشار اقتصادي لهذا المركز.

كما دعا دهقان دهنوي الى إنشاء شركات قوية لإدارة الصادرات في بوشهر، واعتبر دور غرفة التجارة مؤثراً جداً في تطوير التجارة الدولية للمحافظة، لافتا الى ان هذه المحافظة يجب أن تحقق قفزة نوعية في تطوير صادراتها الى جانب تأثيرها على الصادرات النفطية وغير النفطية.

وأوضح أن أحد المحاور الاستراتيجية لمنظمة تنمية التجارة هو الإنتاج والاستثمار الموجه للتصدير في هذا المجال، وأعلن عن تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين إيران وخمس دول أوراسية اعتبارا من 15 مايو/أيار المقبل.

وتابع مساعد وزير الصناعة والتجارة والمناجم ، معتبرا بأن هذه الاتفاقية تشكل فرصة وتهديدا في نفس الوقت، ويجب الاستفادة من هذه القدرة بشكل صحيح لتوفير أُسس توسيع الصادرات.

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