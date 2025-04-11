محذرة من تداعيات الكارثة الإنسانية؛ منظمات أهلية تعلن عن تفاقم المجاعة في غزة

جاء ذلك في بيان صدر عقب مؤتمر صحفي عقدته الشبكة في رام الله.

وأوضحت الشبكة أن الوضع الإنساني في القطاع قد تدهور بشكل كبير منذ أن تم منع دخول المساعدات الإنسانية في الثاني من مارس 2025، مما أدى إلى نفاد معظم مخزونات الغذاء والدواء والوقود. كما أشارت إلى توقف عمل المخابز والعديد من المطابخ المجتمعية، بالإضافة إلى قصف الاحتلال لمخازن الغذاء والدواء ومحطة تحلية المياه.

وحذرت الشبكة من أن المجاعة قد تؤثر بشكل خطير على صحة المواطنين، مشددة على صمت المجتمع الدولي وتواطؤه في ظل انتهاكات الاحتلال. وطالبت بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وفتح جميع معابر قطاع غزة، وضمان وجود ممرات إنسانية آمنة.

كما دعت الشبكة إلى محاكمة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، وضرورة وقف جميع الإمدادات العسكرية لإسرائيل، خاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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