السفير الايراني لدى روسيا يرحب بالموافقة على المعاهدة الاستراتيجية الشاملة في مجلس الدوما الروسي

وفي منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي اكس ،مستخدما سلسلة من التغريدات باللغة الروسية ومصحوبة بمثل إيراني ،رحب السفير الايراني لدى موسكو "كاظم جلالي" بالتصديق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا من قبل مجلس الدوما الروسي.

وفي السياق نفسه، كتب السفير الايراني مثلا ايرانيا :"سالی که نکوست از بهارش پیداست"، والذي يقابله بالعربية "یَكفيك مِمّا لا تَریَ ما قدْ تَرَی" ، اي بمعنى ان العام الجديد تتجلى بوضوح ما اذا كانت جيدة او سيئة من ربيعها.

واضاف جلالي: في بداية العام الميلادي الجديد، تم توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة من قبل رئيسي ايران و روسيا بتاريخ 17 كانون الثاني /يناير 2025، وفي بداية العام الشمسي الجديد (بداية العام الايراني /21 آذار 2025) صادق مجلس الدوما الروسي على هذه المعاهدة بتاريخ 8 نيسان/ابريل 2025.

وتابع السفير الايراني لدى موسكو: "هذه المعاهدة ستدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الاتحاد الروسي ومجلس الشورى الإسلامي، ومع هذا الحدث التاريخي فإننا سنشهد بداية واعدة في العلاقات الإيرانية-الروسية".

يشار الى انه وخلال زيارة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان إلى موسكو، تم التوقيع يوم الجمعة 17 كانون الاول/يناير 2025 على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي من قبل رئيسي البلدين في حفل أقيم في قصر الكرملين.

وتضع هذه الوثيقة الإطار القانوني لمزيد من تطوير التعاون بين موسكو وطهران على المدى الطويل،وتحدد مستوى العلاقات بين روسيا وإيران كشركاء استراتيجيين وتغطي كافة المجالات، بما في ذلك الدفاع ومكافحة الإرهاب والطاقة والمالية والنقل والصناعة والزراعة والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.

انتهى**ر.م