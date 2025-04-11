١١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٧:١٢ م
رمز الخبر: 85800236
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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مساعد وزير الخارجية الإيراني يلتقي وزير الخارجية الكرواتي

١١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٧:١٢ م
رمز الخبر: 85800236
مساعد وزير الخارجية الإيراني يلتقي وزير الخارجية الكرواتي

طهران/11 نيسان/ابريل/ارنا-التقى مساعد وزير الخارجية الايراني ورئيس مركز الدراسات السياسية والدولية بالوزارة " سعيد خطيب زادة" ، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا "غوردان غرليتش رادمان" على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع.

وفي هذا اللقاء الذي عقد في مدينة أنطاليا التركية، استعرض الجانبان آخر المستجدات  الإقليمية والدولية والتطورات في العلاقات الثنائية بين طهران وزغرب وأكدا على توسيع التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين.

واشار مساعد وزير الخارجية الايرانية ورئيس مركز الدراسات السياسية والدولية بالوزارة " سعيد خطيب زادة"  الى الإمكانات الكبيرة للتعاون بين إيران وكرواتيا، ودعا إلى زيادة المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين وتعزيز العلاقات بين القطاعين العام والخاص.

وبدوره ،رحب وزير الخارجية الكرواتي بهذه المقترحات، وأكد استعداد بلاده لتطوير المشاورات والتعاون المتعدد الأطراف.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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