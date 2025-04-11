كوبا تتطلع للاستفادة من خبرات إيران في مجال الحكومة الذكية والأمن السيبراني

وعلى هامش أعمال الدورة الـ28 للجنة الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية (CSTD) المنعقدة في جنيف بسويسرا، أكد رئيس منظمة تكنولوجيا المعلومات الايرانية "محمد محسن صدر"، خلال لقائه مساعد وزير الاتصالات الكوبي، ضرورة تطوير وتعميق التعاون المشترك بين البلدين.

كما اعلن رئيس منظمة تكنولوجيا المعلومات الايرانية استعداد إيران لإقامة دورات تدريبية وتطوير التعاون المشترك في مجالات مثل الحكومة الإلكترونية والحكومة الذكية، وأشار إلى توقيع وثيقة في المجال الأمني ​​بين البلدين، مؤكدا على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق الشؤون بين البلدين.

ومن جانبه ،أعرب مساعد وزير الاتصالات الكوبي "هيرنانديز" عن ارتياحه للتفاعلات الثنائية، لافتا الى ان هناك إرادة جادة بين المسؤولين الكوبيين لتطوير التعاون وتوطيد العلاقات مع إيران.

وفي معرض تأكيده على ضرورة التعرف أكثر على إنجازات إيران في مجال التكنولوجيا، رحب "هيرنانديز" بتطور العلاقات، وخاصة في مجال الأمن السيبراني،موضحا بانه يتم بحث مجالات توسيع التعاون المشترك خلال زيارة وزير الاتصالات الكوبي إلى إيران، مضيفا بان بلاده تتطلع ايضا للاستفادة من تجارب وخبرات إيران وتدريبها في هذا مجال انشاء الحكومة الذكية.

كما أبدى اهتمامه بمشاركة الشركات الإيرانية في معرض كوبا 2026 وأعلن عن إرسال دعوة رسمية في هذا القسم واستعداد بلاده للمشاركة في الفعاليات الدولية في إيران.

انتهى**ر.م