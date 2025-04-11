اليمن يستهدف مجددا حاملة الطائرات 'ترومان' والقطع الحربية المعادية

وفي بيان رسمي، أوضحت القوات المسلحة أن العملية العسكرية المشتركة استهدفت حاملة الطائرات "ترومان" شمالي البحر الأحمر، مؤكدة على استمرارها في تنفيذ واجباتها الدفاعية في البر والبحر. وأشارت إلى أن العدو فشل في التأثير على القدرات العسكرية اليمنية.

كما حيت القوات المسلحة أبناء الشعب اليمني على خروجهم المليوني في ميدان السبعين وفي مختلف الميادين، تأكيدًا على رفضهم للعدوان الأمريكي ومواجهته. وأكدت أن الشعب اليمني الصامد لن يخضع إلا لله، مشددة على التزامها بالدفاع عن الوطن وقضية الشعب الفلسطيني.

في ختام البيان، أكدت القوات المسلحة على عزمها الاستمرار في عملياتها الدفاعية، معبرة عن ثقتها في النصر والحرية لليمن ولكل أحرار الأمة.

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