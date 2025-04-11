١١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:٢٠ م
رمز الخبر: 85800284
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journalistلیلا موسی زاده

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اليمن يستهدف مجددا حاملة الطائرات 'ترومان' والقطع الحربية المعادية

١١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:٢٠ م
رمز الخبر: 85800284
اليمن يستهدف مجددا حاملة الطائرات 'ترومان' والقطع الحربية المعادية

طهران/11نيسان/ابريل/ارنا-أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهدافها للقطع الحربية المعادية، بما في ذلك حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان"، بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، وذلك في إطار التصدي للعدوان الأمريكي على اليمن.

وفي بيان رسمي، أوضحت القوات المسلحة أن العملية العسكرية المشتركة استهدفت حاملة الطائرات "ترومان" شمالي البحر الأحمر، مؤكدة على استمرارها في تنفيذ واجباتها الدفاعية في البر والبحر. وأشارت إلى أن العدو فشل في التأثير على القدرات العسكرية اليمنية.

كما حيت القوات المسلحة أبناء الشعب اليمني على خروجهم المليوني في ميدان السبعين وفي مختلف الميادين، تأكيدًا على رفضهم للعدوان الأمريكي ومواجهته. وأكدت أن الشعب اليمني الصامد لن يخضع إلا لله، مشددة على التزامها بالدفاع عن الوطن وقضية الشعب الفلسطيني.

في ختام البيان، أكدت القوات المسلحة على عزمها الاستمرار في عملياتها الدفاعية، معبرة عن ثقتها في النصر والحرية لليمن ولكل أحرار الأمة.

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٠ Persons
journalistلیلا موسی زاده

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