١١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٥٢ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85800368
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إيران ضمن الدول الخمس الأولى في العالم في صناعة الثروة الحيوانية

١١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٥٢ م
رمز الخبر: 85800368
إيران ضمن الدول الخمس الأولى في العالم في صناعة الثروة الحيوانية

إسلام شهر / 11 نيسان/ ابريل/ارنا- اعلن وزير الجهاد الزراعي الايراني غلام رضا نوري قزلجة انه بفضل جهود مربي الثروة الحيوانية الدؤوبين في البلاد، أصبحت إيران اليوم من بين الدول الخمس الأولى في العالم في صناعة الثروة الحيوانية.

وقال نوري قزلجة في تصريح للصحفيين الجمعة خلال زيارته لإحدى مزارع الثروة الحيوانية الصناعية في مدينة إسلام شهر جنوب شرق العاصمة طهران: في الماضي كنا نستورد منتجات الألبان، لكن اليوم يتم تصدير منتجات الألبان إلى الدول الأوروبية والعلامات التجارية العالمية المرموقة ، وهذا فخر لإيران.

وأشاد بجهود المنتجين وإدارة الثروة الحيوانية والبحوث والتعليم، وقال: إن عيد النوروز هذا العام شهد ظروفا مواتية من حيث توفير الغذاء ومراقبة الأسعار، وذلك نتيجة جهود الناشطين في القطاع الزراعي والإدارة السليمة في مجال تنظيم السوق.

وفي إشارة إلى دعم الحكومة لمنتجي الحليب الخام ولحوم الدجاج والبيض، قال وزير الجهاد الزراعي: إن سعر الصرف التفضيلي لا يزال قائما على أساس العام الماضي، لكن أجزاء من التكاليف المترتبة على ذلك تتأثر بالتضخم والمؤشرات الاقتصادية الكلية، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار في التسعير الجديد.

وأضاف: يتم الانتهاء من اجتماعات الخبراء بمشاركة المنظمات، وسيتم الإعلان قريبا عن أسعار جديدة للحليب الخام ولحوم الدجاج والبيض حتى يتمكن المنتجون من مواصلة أنشطتهم بثقة أكبر.

وتحدث نوري قزلجة أيضًا عن تحدي إمدادات الطاقة: إن عدم التوازن في الطاقة هو أحد حقائق البلاد، ولكن وفقًا لتأكيد رئيس الجمهورية، لا ينبغي أن تضر هذه القضية بالإنتاج الزراعي.

وأشار إلى أن انقطاع الطاقة في القطاع الزراعي قد يسبب أضرارا لا يمكن إصلاحها، وأضاف: تم ايجاد تنسيق جيد مع وزارتي الطاقة والنفط، ونأمل ان تؤدي إمدادات الطاقة المستقرة إلى الاستفادة القصوى من قدرات الإنتاج المحلية.

انتهى ** 2342

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