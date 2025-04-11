١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85800369
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"طبيعة" الايراني يفوز على "الدفاع الجوي" العراقي في سوبر غرب آسيا لكرة السلة

١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٩ ص
رمز الخبر: 85800369
"طبيعة" الايراني يفوز على "الدفاع الجوي" العراقي في سوبر غرب آسيا لكرة السلة

طهران / 12 نيسان / ابريل/ارنا- حقق فريق "طبيعة" الإيراني لكرة السلة الفوز على فريق "الدفاع الجوي" العراقي في دوري سوبر غرب آسيا (وصل) الجاري في بيروت.

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الجمعة في بيروت ضمن الجولة الثانية من المرحلة الثانية من دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة (وصل)، تمكن فريق "طبيعة" الايراني من الفوز على فريق "الدفاع الجوي" العراقي بنتيجة  88-83 .

وجاءت نتائج الارباع الاربعة للمباراة كالتالي: 18-25 و 22-16 و 29-14 و 18-28 .

وسيلتقي فريق "طبيعة" مع الحكمة اللبناني مساء السبت ومع الرياضي اللبناني مساء الاحد، ويحتل حاليا المركز الثاني بـ 4 انتصارات وخسارتين.

وخسر فريق "طبيعة" في الجولة الاولى من المرحلة الثانية امام اتحاد عمان بنتيجة 69-74 .

وكان "طبيعة" قد انهى مباريات المرحلة الاولى بـ 3 انتصارات على الحكمة 88-87 والدفاع الجوي العراقي 92-88 واتحاد عمان 79-64 ، والخسارة امام الرياضي 110-100 .  

انتهى ** 2342

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