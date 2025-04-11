١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:٤٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85800376
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القوات المسلحة اليمنية تعلن الهجوم على هدفين عسكريين في يافا المحتلة

١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:٤٧ ص
رمز الخبر: 85800376
القوات المسلحة اليمنية تعلن الهجوم على هدفين عسكريين في يافا المحتلة

طهران / 12 نيسان /ابريل/ارنا- أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الجمعة، تنفيذ سلاح الجو المسيّر عملية عسكرية نوعية على هدفين عسكريين للاحتلال الإسرائيلي في مدينة يافا المحتلة، وذلك باستخدام طائرتين من نوع "يافا".

وأكّد المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أنّ "مواجهة العدوان الأميركي المستمر على اليمن لن تمنعنا من الاستمرار في تأدية واجبنا تجاه الصامدين في غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم".

وجدّدت القوات المسلحة اليمنية تأكيد جاهزيتها لأيّ تصعيد، واستمرارها في تأدية واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، وأنّ عملياتها "لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وفي وقتٍ سابق من يوم الجمعة، استهدفت القوات اليمنية حاملة الطائرات الأميركية "يو أس أس هاري ترومان" والقطع الحربية المعادية شمال البحر الأحمر، باستخدام صواريخ مجنّحة وطائرات مسيّرة.

وأشار العميد سريع إلى أنّ هذه العمليات تأتي في إطار الردّ على العدوان الأميركي على اليمن، وانتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني.

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