القوات المسلحة اليمنية تعلن الهجوم على هدفين عسكريين في يافا المحتلة

وأكّد المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أنّ "مواجهة العدوان الأميركي المستمر على اليمن لن تمنعنا من الاستمرار في تأدية واجبنا تجاه الصامدين في غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم".

وجدّدت القوات المسلحة اليمنية تأكيد جاهزيتها لأيّ تصعيد، واستمرارها في تأدية واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، وأنّ عملياتها "لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وفي وقتٍ سابق من يوم الجمعة، استهدفت القوات اليمنية حاملة الطائرات الأميركية "يو أس أس هاري ترومان" والقطع الحربية المعادية شمال البحر الأحمر، باستخدام صواريخ مجنّحة وطائرات مسيّرة.

وأشار العميد سريع إلى أنّ هذه العمليات تأتي في إطار الردّ على العدوان الأميركي على اليمن، وانتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني.

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