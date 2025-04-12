إيران تدعو إلى تعزيز التعاون في المجال القضائي مع طاجيكستان

وافادت وزارة الخارجية الايرانية أن السفير علي رضا حقيقيان أشار في اجتماعه مع حبيب الله وحيد زاده المدعي العام الجديد في طاجيكستان أمس إلى المصادقة اخيرا على اتفاقية المعاضدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين البلدين في مجلس الشورى الإسلامي الايراني واعتبر أنه من المهم زيادة التعاون في المجالات القضائية والقانونية.

من جانبه اعتبر وحيد زاده العلاقات الودية والأخوية بين البلدين بانها مهمة، وأشار إلى الاتجاه المتزايد للعلاقات الشاملة والتعاون بين إيران وطاجيكستان، مؤكدا على ضرورة تعزيز التفاعلات والتعاون بين النيابتين العامتين وتنفيذ مذكرات التفاهم القضائية بين البلدين.

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