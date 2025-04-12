١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٥٢ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85800784
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مساعد وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية العراقي

١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٥٢ ص
رمز الخبر: 85800784
مساعد وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية العراقي

طهران/ 12 نيسان/ابريل/ارنا- التقى مساعد وزير الخارجية الايراني "سعيد خطيب زاده"، وزير الخارجية العراقي في اليوم الأول من مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

واستعرض "خطيب زاده" في لقاء مع وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين" العلاقات الثنائية وأكد على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين الجارين، خاصة التعاون الاقتصادي.

كما جرت مباحثات وتفاهمات لتسريع إنجاز بعض المشاريع الاقتصادية ومنها تسريع وإزالة العوائق أمام خط سكة حديد شلمجة - البصرة.

وناقش الجانبان أيضا وتبادلا وجهات النظر حول أهم القضايا السياسية والأمنية والإقليمية، بالإضافة إلى المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة اليوم السبت.

وقد التقى في وقت سابق مساعد وزير الخارجية الايراني ورئيس مركز الدراسات السياسية والدولية بالوزارة " وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا "غوردان غرليتش رادمان".

وانطلقت يوم الجمعة في مدينة أنطاليا فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي بمشاركة كبار المسؤولين الدبلوماسيين والمفكرين السياسيين من مختلف أنحاء العالم.

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