عراقجي:هدفنا هو التوصل إلى اتفاق عادل ومشرف من موقع متساو والمفاوضات الان فرصة لاختبار الإرادات

وبعد لقائه وزير الخارجية العُماني " بدر بن حمد آل البوسعيدي" ومناقشة الترتيبات الخاصة بإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، قال وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي": الفريق المفاوض الذي يرافقني في هذه الزيارة هم زملاء متخصصون وذوو معرفة كاملة وواسعة في هذا المجال المحدد ولديهم ايضا خبرة في التفاوض بشأن هذه القضية بالذات، ونشارك بالجدية اللازمة."

وضمن تأكيده على ان الهدف من هذه المفاوضات غير المباشرة ،هو التوصل إلى اتفاق عادل ومشرف من موقع متساو، اوضح عراقجي انه اذا جاء الطرف المقابل بهذه النية للتفاوض،فسيكون هناك فرصة للتوصل إلى تفاهم أولي من شأنه أن يؤدي إلى مسار تفاوضي .

وبالاشارة الى أنه سيتم توضيح العديد من القضايا الأساسية والجوهرية في هذا الاجتماع،بيّن عراقجي انه و على سبيل المثال، إذا كانت هناك إرادة كافية من الجانبين، فسيتم ايضا تحديد جدول زمني، ولكن لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن هذا الامر.

وتابع وزير الخارجية الايراني: من الواضح حتى الآن أن المفاوضات ستكون غير مباشرة، وستبحث فقط القضية النووية ومع الإرادة اللازمة للتوصل إلى اتفاق من موقف متكافئ يؤدي إلى تأمين المصالح الوطنية للشعب الإيراني.

هذا، وقد وصل عراقجي، اليوم السبت 12 نيسان/ ابریل إلى العاصمة العُمانية مسقط، برفقة المتحدث باسم وزارة الخارجية "إسماعيل بقائي" و مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية "مجيد تخت روانجي" و مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية "كاظم غريب آبادي"،وكبار المفاوضين في مجالات العقوبات والقضايا النووية، لإجراء محادثات غير مباشرة مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الشرق الأوسط بشأن القضية النووية ورفع العقوبات الجائرة وغير القانونية.

وكما هو متفق عليه، التقى عراقجي مع وزير الخارجية العُماني "بدر بن حمد آل البوسعيدي"، للتشاور وتبادل وجهات النظر حول الترتيبات الخاصة بتنفيذ المحادثات غير المباشرة.

ومن المقرر ايضا، أن يعقد وزير الخارجية العماني اجتماعا مماثلا مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط "ستيف ويتكوف" بنفس الأجندة.

انتهى**ر.م