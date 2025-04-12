محافظ إيلام في النجف: نرحب بالاستثمار العراقي في ايلام

وأشار "أحمد كرمي" في لقاء مع محافظ النجف، إلى السياحة الدينية والتاريخية والطبيعية كثلاثة محاور مهمة لتحسين العلاقات بين المحافظتين.

وأكد:سننقل تجارب إيلام الناجحة في مجال الغابات إلى محافظة النجف، داعياً المستثمرين العراقيين للاستثمار في المحافظة.

وأشار محافظ إيلام إلى أن محافظة النجف لها أهمية كبيرة لدى شعب إيران باعتبارها مركزاً دينياً في العالم الإسلامي وقال: منذ العصور القديمة كان أهالي محافظة إيلام على اتصال بأهالي النجف نظراً للتشابه العرقي والتاريخي والديني الكثير بينهم.

وأشار كرمي إلى إقامة الإمام الخميني (رض) في مدينة نجف وقال إن الإمام الراحل اقام في مدينة النجف قبل الثورة الإسلامية وأن هذه المدينة تعد بمثابة قاعدة للثورة الإسلامية.

ووصف العلاقات بين محافظتي إيلام والنجف والشعبين الإيراني والعراقي بأنها ودية ووثيقة للغاية وذكر: إن ذروة هذا التآزر والتعاون تكون خلال أيام الأربعين ومن الضروري أن أعرب عن امتناني لحسن الضيافة من قبل الشعب العراقي وخاصة مواطني النجف، في الترحيب بالزوار بالشكل المناسب.

ودعا محافظ ايلام المستثمرين العراقيين للاستثمار في المحافظة واعتبر أن مختلف المجالات ومنها النفط والغاز والبتروكيماويات والمياه والتربة والزراعة والسياحة في المحافظة تمتلك امكانات جيدة جداً في هذا المجال.

وأشار كرمي إلى قدرة أخرى مهمة للمحافظة على السياحة العلاجية وأكد:في هذا المجال يمكننا تقديم المساعدة والتعاون اللازمين من خلال استقبال المرضى العراقيين.

وقال محافظ نجف في هذا اللقاء: محافظة إيلام لها تاريخ عريق ومعالم سياحية متنوعة، وفي هذا الصدد نريد الارتقاء بمستوى العلاقات.

وأضاف يوسف مكي: إن محافظة إيلام حققت نجاحاً جيداً في مجال التشجير وزراعة الأشجار ونحن على استعداد للتعاون الثنائي في هذا القطاع.

ودعا إلى إنشاء خط طيران النجف-إيلام وأضاف:يأتي العدد الأكبر من الزوار من محافظة إيلام ومن شأن تنظيم الرحلات الجوية تسهيل حركة الزوار.

ودعا أيضاً إلى تنمية السياحة الدينية والسياحية بين المحافظتين وأكد:سأسافر إلى إيلام قريبًا، ويشرفني أن آتي إلى هذه المحافظة.

توجه محافظ ايلام "أحمد كرمي"،امس الجمعة، إلى العراق على رأس وفد لبدء جولة جديدة من المشاورات الاقتصادية والحدودية بين البلدين.

وتهدف هذه الزیارة التي جاءت بدعوة رسمية من محافظ بابل، إلى تحقيق شعار العام وتنمية التعاون في المجالات الاقتصادية وتسهيل حركة زوار الأربعين.

ومن المقرر أن يلتقي محافظ إيلام بمحافظي بابل والنجف والمشاركة في ندوة استثمارية، ولقاء مشترك مع غرف التجارة في جنوب العراق، ضمن خطط زيارة محافظ إيلام التي تستمر ثلاثة أيام إلى العراق.

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