اسلامي: عدد عيادات علاج الجروح بتقنية البلازما الباردة سيرتفع إلى 50 مركزا

وفي مراسم افتتاح عيادة لعلاج الجروح باستخدام تقنية البلازما في مدينة جَهرُم بمحافظة فارس، افاد اسلامي بأن نشاطات عيادة علاج الجروح التخصصية في مستشفى سيد الشهداء (ع) قد بدأت قبل أسابيع، وتم توفير المعدات والتدريب اللازمين للكوادر الطبية.

واضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم افتتاح عدة عيادات أخرى في مناطق مختلفة من البلاد".

كما اكد اسلامي على ان ماتم الاعلان عنه سابقا ،بزيادة عيادات علاج الجروح بتقنية البلازما الباردة الى 50 مركزا في كافة انحاء ايران، سيتحقق بالفعل تدريجيا وقريبا.

وفي هذا السياق، اوضح اسلامي بانه تم إنتاج وتوفير المعدات اللازمة لهذا العمل، وبقدر ما تعلن جامعات العلوم الطبية والمراكز الطبية والمستشفيات في الدولة عن جاهزيتها، فان المنظمة على أتم الاستعداد لنشر هذه المعدات وتدريب الكوادر الطبية والإشراف والتوجيه ودعم هذه التقنية لنشرها على نطاق أوسع في البلاد.

ومضى يقول، انه وفي محافظة فارس، تم اتخاذ الخطوة الأولى من خلال نشر هذه التقنية في مستشفى جَهرُم، مبيّنا انه وفي حال اتخذ محافظو المحافظات في المدن الأخرى، بما في ذلك شيراز، الترتيبات اللازمة، فإن منظمة الطاقة الذرية الايرانية سوف تواصل هذه العملية لتطوير هذه التكنولوجيا حيثما يحتاجها الناس.

انتهى**ر.م