١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:٠٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85801086
T T
٠ Persons

سمات

ملفات إخبارية

المفاوضات غير المباشرة بين ايران وامريكا بدات قبل قليل في مسقط

١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:٠٠ م
رمز الخبر: 85801086
المفاوضات غير المباشرة بين ايران وامريكا بدات قبل قليل في مسقط

طهران / 12 نيسان / ابريل / ارنا -بدات قبل قليل، "المفاوضات غير المباشرة" بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة الامريكية، في العاصمة العمانية مسقط.

وافادت ارنا، بان وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، يقود الوفد الايراني المفاوض الى سلطنة عمان، بينما يراس ممثل الرئيس الامريكي استيف ويتكوف، وفد بلاده للمشاركة في هذه المفاوضات غير المباشرة.

ووصل عراقجي، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة العمانية مسقط، يرافقه المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني إسماعيل بقائي، وكل من مساعد الوزير للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، والشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي.

والتقى وزير الخارجية الايراني في مسقط اليوم، نظيره العماني بدر البوسعيدي، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الترتيبات الخاصة بإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة الامريكية.

انتهى ** ح ع 

٠ Persons

سمات

ملفات إخبارية

تعليقك

You are replying to: .