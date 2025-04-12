متحدث الخارجية : المفاوضات غير المباشرة تنعقد في قاعتين منفصلتين

واوضح بقائي في منشور له على منصة اكس للتواصل الاجتماعي قبل قليل : ان هذه المفاوضات تعقد في الاماكن المحددة من قبل الوسيط العماني المستضيف لها، حيث يتواجد الوفدان الايراني والامريكي في قاعتين منفصلتين عن بعضها الاخر؛ على ان ينقل كل من الطرفين اراءه ومواقفه، حول ازالة الحظر والبرنامج النووي الايراني، عبر وزير الخارجية العماني الى الطرف الاخر.

ووصل عراقجي، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة العمانية مسقط، يرافقه المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني إسماعيل بقائي، وكل من مساعد الوزير للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، والشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي؛ لعقد مفاوضات غير مباشرة مع الجانب الامريكي.

والتقى وزير الخارجية الايراني، في مسقط اليوم، نظيره العماني بدر البوسعيدي، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الترتيبات الخاصة بإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة الامريكية.

انتهى ** ح ع