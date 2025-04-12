١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:٣٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85801127
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متحدث الخارجية : المفاوضات غير المباشرة تنعقد في قاعتين منفصلتين

١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:٣٤ م
رمز الخبر: 85801127
متحدث الخارجية : المفاوضات غير المباشرة تنعقد في قاعتين منفصلتين

طهران / 12 نيسان / ابريل / ارنا - صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي، ان المفاوضات غير المباشرة بين وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، والممثل الخاص للرئيس الامريكي استيف ويتكوف، بدات بالفعل في مسقط؛ بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

واوضح بقائي في منشور له على منصة اكس للتواصل الاجتماعي قبل قليل : ان هذه المفاوضات تعقد في الاماكن المحددة من قبل الوسيط العماني المستضيف لها، حيث يتواجد الوفدان الايراني والامريكي في قاعتين منفصلتين عن بعضها الاخر؛ على ان ينقل كل من الطرفين اراءه ومواقفه، حول ازالة الحظر والبرنامج النووي الايراني، عبر وزير الخارجية العماني الى الطرف الاخر. 

ووصل عراقجي، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة العمانية مسقط، يرافقه المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني إسماعيل بقائي، وكل من مساعد الوزير للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، والشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي؛ لعقد مفاوضات غير مباشرة مع الجانب الامريكي.

والتقى وزير الخارجية الايراني، في مسقط اليوم، نظيره العماني بدر البوسعيدي، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الترتيبات الخاصة بإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة الامريكية.

انتهى ** ح ع

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