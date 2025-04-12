١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:٥٢ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85801148
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حماس : مسؤولية إطالة أمد الحرب على عاتق نتنياهو

١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:٥٢ م
رمز الخبر: 85801148
حماس : مسؤولية إطالة أمد الحرب على عاتق نتنياهو

طهران /12 نيسان/ أبريل/ إرنا - اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، أن تصاعد الدعوات داخل "إسرائيل" لإنهاء الحرب على قطاع غزة واستعادة الأسرى، يعد دليلا على مسؤولية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن إطالة أمدها واستمرارها.

وأعلنت الحركة في بيان اليوم السبت، أن "تصاعد الدعوات داخل الكيان المحتل لوقف الحرب وتحرير الأسرى، يؤكد مسؤولية نتنياهو عن إدامة الحرب وعن معاناة أسراه وشعبنا".

كما اشارت إلى، أن "دماء أطفال غزة وأسرى الاحتلال ضحايا طموحات نتنياهو للبقاء في الحكم، وللهروب من المحاكمة"؛ مؤكدة أن المعادلة واضحة: إطلاق الأسرى مقابل وقف الحرب والعالم يقبلها ونتنياهو يرفضها.

وحذرت حماس من، أن "كل يوم تأخير يعني مزيدا من القتل للمدنيين العزل من شعبنا، ومصيرا مجهولا لأسرى الاحتلال".

انتهى**9365 / ح ع **

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المصدر/أناضول

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