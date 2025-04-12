مسؤول إيراني : التجارة غير النفطية بين ايران وجيرانها نمت بنسبة 21 في المائة

وأفادت وكالة "إرنا"، بأن "عسكري" أوضح في تصريح له اليوم : إن الوزن الإجمالي للتجارة غير النفطية الايارنية مع 15 دولة جارة، بلغ 112 مليونا و813 ألف طن في عام 1403؛ بزيادة وقدرها 16٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي قبله.

وأضاف : إن أعلى حجم للتجارة غير النفطية لإيران مع الدول المجاورة في عام 1403 كان مع الإمارات العربية المتحدة بواقع 29 مليارا و183 مليون دولار، تليها تركيا بـ 19 مليارا و 363 مليون دولار، ومن ثم العراق 12 مليارا و 508 ملايين دولار، وباكستان 3 مليارات و 129 مليون دولار، وأفغانستان مليارين و479 مليون دولار.

وتابع هذا المسؤول : شهدت التجارة غير النفطية بين إيران والمملكة العربية السعودية نموا بنسبة 6483 في المائة، وتركيا بنسبة 63 في المائة وقطر بنسبة 46 في المائة، وأفغانستان بنسبة 28 في المائة من حيث القيمة.

انتهى**9365 / ح ع**



