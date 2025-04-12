بقائي : تحقيق المصالح الوطنية هدف ايران الوحيد من المفاوضات

واضاف بقائي في تصريح له اليوم السبت من مسقط وعلى هامش المفاوضات غير المباشرة بين ايران وامريكا المقامة هناك : نحن نمنح الدبلوماسية فرصة حقيقية وصادقة، لكني نمضي قدما بالبرنامج النووي وازالة "العقوبات".

واشار المتحدث باسم الخارجية الى، ان "المحادثات غير المباشرة بين جمهورية ايران الاسلامية وامريكا في سلطنة عمان، يقودها (وزير الخارجية الايراني) السيد الدكتور عراقجي، والممثل الخاص عن امريكا "استيوف ويكتوف"؛ وذلك بواسطة وزير الخارجية العماني.

واضاف : لقد عقد السيد عراقجي، قبيل بدء المفاوضات اليوم، اجتماعا مع وزير خارجية عمان، حيث تبادلا وجهات النظر حول الترتيبات الخاصة باجراء المفاوضات والتحضيرات الجارية من قبل البلد المستضيف.

واوضح : لقد تم اغتنام هذه الفرصة لنقل حزمة من آراء ومقترحات الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الجانب الامريكي، وكما اشرت، فقد بدات المفاوضات غير المباشرة قبل نحو ساعة بين البلدين.

وفيما اكد على، ان ايران اثبتت خلال العقود الماضية بانها تلتزم بالدبلوماسية فعلا، صرح بقائي : فيما يتعلق بالقضية النووية، فقد ثبتت هذه الحقيقة بوضوح خلال العقدين الماضيين، والجميع يعلم بالخلفيات.

وشدد المتحدث باسم الخارجية، قائلا : ان هذه المحادثات تدل على ارادة الجمهورية الاسلامية من اجل تحقيق المصالح الوطنية للشعب الايراني باستخدام الدبلوماسية؛ مبينا كما انه "اختبار ليبرهن الطرف الاخر مدى عزيمته، وانطلاقا من ذلك اليوم هو يوم مصيري ومهم، يستدعي اغتنام هذا الموقف الايراني المسؤول والبناء".

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، اشار بقائي الى الاجواء المثارة حول المفاوضات، قائلا : هذه المحاولات ليست بغريبة علينا، ونظرا لمكانة الجمهورية الاسلامية الايرانية، وايضا المصالح المتضاربة لكل من اللاعبين عند التعاطي مع القضايا ذات الصلة بالبرنامج النووي الايراني، فإن هذه الاجواء المثارة والتي تنسب الى "مصادر مطلعة" او "مسؤول مقرب من المفاوضات"، وما لاحظته مؤخرا بانها اشارت الى "مسؤولين عمانيين"، هي عارية عن الصحة تماما.

واستطرد : ان المسؤولين العمانيين على قدر المسؤولية ولطالما تعاملوا بمهنية في هذا الشان؛ مشددا بان كل ما تم الاشارة اليه، بما في ذلك ما تداولته وكالة انباء "رويترز" التي للاسف لديها سجل حافل باثارة الاجواء واعداد تقارير مضللة، لا اساس لها نهائيا.

وفي اشارة الى التقديرات حول فترة هذه المفاوضات، قال : انها البداية، وبطبيعة الحال سينقل خلالها كل من الطرفين مواقفه الى الطرف الاخر عبر الوسيط العماني؛ لذلك نحن لا نتوقع كثيرا بأن تكون هذه الجولة من المفاوضات طويلة.

انتهى ** ح ع