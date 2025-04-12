١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٥٩ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85801267
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ملفات إخبارية

ختام الجولة الاولى من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في مسقط

١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٥٩ م
رمز الخبر: 85801267
ختام الجولة الاولى من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في مسقط

طهران /12 نيسان/ أبريل / إرنا- انتهت قبل دقائق، المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن موضوع رفع الحظر المفروض والملف النووي الايراني.

وأفادت "إرنا"، انه في هذه المفاوضات التي عقدت بوساطة عمان، تبادل وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، "ستيف ويتكوف"، مواقف حكومتي بلديهما بشأن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني ورفع الحظر غير القانوني المفروض على إيران، في اجواء بناءة وقائمة على الاحترام المتبادل، وذلك عبر وزير الخارجية العماني.

واتفق الطرفان على استمرار هذه المحادثات في الأسبوع المقبل.

يذكر، انه بعد انتهاء أكثر من ساعتين ونصف من المفاوضات غير المباشرة، أجرى رؤساء الوفدين الإيراني والأمريكي محادثة قصيرة بحضور وزير الخارجية العماني، أثناء مغادرتهما مكان المفاوضات.

انتهى **9365 / ح ع **

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