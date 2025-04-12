مساعد وزير الخارجية الإيراني يلتقي نائب وزير الخارجية التركي

وأفادت وكالة "إرنا" اليوم السبت، بأن "خطيب زادة" أشار خلال هذا اللقاء إلى الاجتماع الـ 9 لمجلس التعاون الأعلى بين البلدين والزيارة المرتقبة للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إلى طهران؛ مؤكدا على أهمية العلاقات الثنائية.

من جانبه، أكد "نوح ييلماز" خلال اللقاء، على أهمية علاقات بلاده مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفا التشاور بين البلدين في القضايا الإقليمية بأنه أمر مهم، ومؤكدا اهتمام انقرة بتطوير العلاقات مع

طهران.



کما ناقش الجانبان، في هذا اللقاء، القضايا المتعلقة بالمنطقة، وخاصة استمرار جرائم الكيان الصهيوني بغزة والتمادي في سياساته التوسعية إلى سوريا؛ مؤكدين ضرورة اهتمام الدول الإسلامية تجاه هذه القضية.

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