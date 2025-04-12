١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:٥٤ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85801408
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عارف : نحن أهل الحوار وهو نابع من ثقافتنا

١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:٥٤ م
رمز الخبر: 85801408
عارف : نحن أهل الحوار وهو نابع من ثقافتنا

طهران /12 نيسان/ أبريل/ إرنا- أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف"، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أهل للحوار والمفاوضات؛ مبينا : إن ستراتيجية إيران ومواقفها في المفاوضات واضحة ومحددة تماما، ونحن نسعى من خلالها إلى تحقيق الحقوق المشروعة للبلاد وشعبنا العزيز.

وأفادت، "إرنا" بأن "عارف" أوضح في تصريح له اليوم السبت : لقد أظهرت ثقافتنا أننا أهل للحوار، ولحسن الحظ، في المسار الذي تم اتباعه من قبل الحكومة الرابعة عشرة، يشعر الشعب والنخب في البلاد بأن الظروف مهيأة للحوار غير المباشر، مع أننا لن ننسى الأحداث الماضية والإجراءات القاسية والسيئة والخاطئة تجاه إيران والعالم الإسلامي، لكننا أهل للحوار والمفاوضات.

وتابع : نتوقع من النخب ووسائل الإعلام التخلي عن بعض التحليلات غير الواقعية؛ مؤكدا، بأن "الجهاز الرئيسي لتقديم الأخبار والمعلومات حول المفاوضات هو وزارة الخارجية، وهي المصدر الرئيسي المعني بلمفاوضات، وبناء على الأخبار الواردة من هذا المصدر الرسمي، يمكن التحليل ومساعدة الفريق المفاوض في الدفاع عن حقوق الشعب المتمثلة في رفع الحظر الظالم المفروض على البلاد".

انتهى**9365 / ح ع **
 

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