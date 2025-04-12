متحدث الخارجية يشكر سلطنة عمان على استضافتها المفاوضات

وكتب بقائي في منشور له على منصة اكس، عقب انتهاء الجولة الاولى من هذه المفاوضات مساء اليوم : وزير الخارجية الدكتور عراقجي، في طريق العودة من مسقط الى طهران، بعد جولة من المفاوضات غير المباشرة مع الممثل الخاص للرئيس الامريكي، حول موضوع الغاء الحظر والبرنامج النووي.

واضاف : بناء على اتفاق الجانبين حول استمرار المفاوضات خلال الاسبوع المقبل، عمان لا تزال ماضية في القيام بهذا الدور المهم.

وقد انتهت مساء اليوم السبت، المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت "إرنا"، انه في هذه المفاوضات التي عقدت بوساطة عمان، تبادل وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، "ستيف ويتكوف"، مواقف حكومتي بلديهما بشأن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني ورفع الحظر غير القانوني المفروض على إيران؛ في اجواء بناءة وقائمة على الاحترام المتبادل، وذلك عبر وزير الخارجية العماني.

واتفق الطرفان على استمرار هذه المحادثات في الأسبوع المقبل.

وفي تصريح متلفز من مسقط عقب انتهاء المفاوضات، قال عراقجي : أعتقد باننا في هذا الاجتماع اقتربنا كثيرا من أساس تفاوضي وإذا تمكنا خلال الاجتماع المقبل، من تحديد أساس لمسار المفاوضات، فأننا قد مضينا شوطا كبيرا ويمكننا انطلاقا من ذلك ان نبدا محادثات حقيقية.

وعن لقائه القصير مع المبعوث الخاص لترامب في نهاية اجتماع اليوم، صرح وزير الخارجية : أعتقد أن النقاش كان عاديا تماما، فقد التقى الوفدان عند المغادرة وتحدثنا لبضع دقائق، وهو أمر مقبول تماما؛ مردفا : لقد حافظنا دائما على اللباقة الدبلوماسية في تعاملنا مع الدبلوماسيين الأمريكيين، وهذه المرة أيضا اقتصر الأمر على تبادل التحية والسلام ثم غادرنا المكان، ولم يكن هناك أي شيء غير عادي.

انتهى ** ح ع