العراق يرحب ببدء المفاوضات بين ايران واميركا

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تعرب عن ترحيب جمهورية العراق ببدء المباحثات الإيرانية - الأمريكية في سلطنة عُمان الشقيقة، وتُثمن المؤشرات الإيجابية التي أسفرت عنها الجولة الأولى من الحوار بين الجانبين".

وأكدت الوزارة "موقف العراق الثابت الداعم للدبلوماسية والحلول التفاوضية، باعتبارها السبيل الأمثل لحل الخلافات وتعزيز الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأضاف البيان "تعرب وزارة الخارجية عن أملها في أن تُفضي هذه المباحثات إلى نتائج إيجابية في المستقبل القريب، تُسهم في تخفيف حدة التوتر وبناء الثقة بين الجانبين، بما يصب في مصلحة شعوب المنطقة ويعزز الأمن والسلام".

وعقدت أمس السبت في مسقط مفاوضات غير مباشرة بين الجمهورية الاسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، برئاسة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والممثل الخاص للرئيس الاميركي في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بوساطة وزير خارجية عمان.

وبعد أكثر من ساعتين ونصف من المفاوضات غير المباشرة، اتفق الطرفان على مواصلتها يوم السبت من الأسبوع المقبل.

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