البيت الأبيض: المفاوضات الإيرانية الأميركية في عُمان كانت إيجابية وبناءة للغاية

ووصف البيت الأبيض جولة المفاوضات بـ"الإيجابية والبنّاءة إلى حد كبير"، مضيفاً أنّ "ويتكوف أكّد لعراقجي أنّه تلقى تعليماتٍ من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب لحلّ الخلافات بالحوار والدبلوماسية إن أمكن ذلك".

وغادر وزير الخارجية الإيراني "السيد عباس عراقجي" مساء السبت، العاصمة العُمانية مسقط عائدا إلى طهران، بعد اختتام الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة مع الوفد الأميركي، والتي جرت برعاية سلطنة عُمان.

ومن المقرر أن تعقد الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين ايران واميركا يوم السبت المقبل.

وكان عراقجي قد وصف المفاوضات بأنها كانت "بنّاءة.

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