قائد حرس الحدود الايراني: لولا تضحيات جنود الوطن لما توفر الامن اليوم

وقال العميد كودرزي، مساء السبت، خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الملازم اول في قوى الامن الداخلي "محسن حسين نيا" في مصلى ناحية بهنمير بمدينة بابُلسر في محافظة مازندران شمال ايران، إن جنود الوطن يحمون حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب باقتدار نموذجي.

واضاف: "لقد أظهر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم أعلى درجات التضحية، كما أظهرت أسر الشهداء المعنى الحقيقي لكلمة التضحية بصبرها ومثابرتها وإحياء ذكرى أبنائها".

وأشار إلى أنه "لولا هذه التضحيات لما كان هناك أمن اليوم، وعلينا أن نواصل مسيرة الشهداء بتقديم الخدمة الكريمة واللائقة وتوفير النظام والأمن للشعب".

واشاد بالشهيد حسين نيا واشار الى خصاله وتضحياته، وقال أن "هذا الشهيد العزيز كان بطلاً بكل معنى الكلمة".

يذكر ان الملازم اول حسين نيا كان قد استشهد خلال هجوم شنه عناصر ارهابية على مقر قوى الامن الداخلي في مدينة تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران العام الماضي.

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