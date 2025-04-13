١٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٤ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85801732
T T
٠ Persons

سمات

السفير الإيراني يلتقي أمين عام منظمة أوبك

١٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٤ ص
رمز الخبر: 85801732
السفير الإيراني يلتقي أمين عام منظمة أوبك

طهران/ 13 نيسان / ابريل/ارنا- التقی السفير الجديد والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المكتب الأوروبي للأمم المتحدة في فيينا، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبك) في بداية مهمته.

والتقى "رضا نجفي"،یوم الجمعة 11 نيسان/أبريل، في مستهل مهمته، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبك)"هيثم القيص" وأجرى محادثات معه.

وفي هذا اللقاء، أشاد الأمين العام لمنظمة أوبك بالدور البناء والدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأنشطة منظمة أوبك وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة إلى طهران ولقائه بالرئيس بزشکیان، أعرب عن ارتياحه للتعاون والعلاقات البناءة مع ايران.
كما تم خلال اللقاء مناقشة بعض التطورات والتحديات الاقتصادية الدولية التي أثرت على سوق النفط العالمية وتم التأكيد على أهمية تبني سياسات مشتركة وإجراءات ضرورية من قبل الدول الأعضاء في أوبك لمواجهة هذه التحديات.
يُذكر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تترأس مؤتمر وزراء النفط لمنظمة أوبك في عام 2025. سيعقد مجلس محافظي أوبك اجتماعا في شهر مايو/أيار وسيعقد المؤتمر الوزاري في شهر يونيو/حزيران من هذا العام في فيينا برئاسة بلادنا.

انتهی**1426

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .