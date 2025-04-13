السفير الإيراني يلتقي أمين عام منظمة أوبك

والتقى "رضا نجفي"،یوم الجمعة 11 نيسان/أبريل، في مستهل مهمته، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبك)"هيثم القيص" وأجرى محادثات معه.

وفي هذا اللقاء، أشاد الأمين العام لمنظمة أوبك بالدور البناء والدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأنشطة منظمة أوبك وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة إلى طهران ولقائه بالرئيس بزشکیان، أعرب عن ارتياحه للتعاون والعلاقات البناءة مع ايران.

كما تم خلال اللقاء مناقشة بعض التطورات والتحديات الاقتصادية الدولية التي أثرت على سوق النفط العالمية وتم التأكيد على أهمية تبني سياسات مشتركة وإجراءات ضرورية من قبل الدول الأعضاء في أوبك لمواجهة هذه التحديات.

يُذكر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تترأس مؤتمر وزراء النفط لمنظمة أوبك في عام 2025. سيعقد مجلس محافظي أوبك اجتماعا في شهر مايو/أيار وسيعقد المؤتمر الوزاري في شهر يونيو/حزيران من هذا العام في فيينا برئاسة بلادنا.

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