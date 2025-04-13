محافظ قزوين: مستعدون لتوسيع التعاون الاقتصادي والعلمي مع العراق

وفي مقابلة لارنا، اوضح محافظ قزوين "محمد نوذري" بأن قزوين تعد محافظة كبيرة ذات قدرات ممتازة في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة، كما انها تتمتع بقدرات كبيرة ايضا في مجالات مثل صناعة الصلب والأدوية والسيارات وغيرها من الصناعات التي يمكن أن تمهد الطريق لتوسيع التجارة مع العراق.

وضمن اشارته إلى القواسم السياحية المشتركة بين محافظتي قزوين الايرانية وبابل العراقية،بيّن نوذري بأن هاتين المحافظتين تتمعتان بإمكانيات سياحية عالية ويوجد فيهما أماكن تاريخية ودينية وطبيعية وثقافية، معربا عن استعداد محافظة قزوين لاستضافة السياح العراقيين، وخاصة بابل من محافظة بابل .

وأكد نوذري أن محافظة قزوين بما تمتلكه من إمكانيات و قدرات اقتصادية وصناعية، مستعدة تمامًا لتوسيع العلاقات التجارية مع الدول المجاورة، ولا سيما العراق.

وفيما يخص القدرات الزراعية لمحافظة قزوين، لفت محافظ قزوين الى ان هذه المحافظة هي من المحافظات الرائدة والمهمة في القطاع الزراعي وهي مستعدة لتصدير مجموعة متنوعة من المنتجات في هذا المجال، بما في ذلك الدجاج والبيض ومنتجات الألبان والاجبان.

كما أشار إلى دعوة محافظي المحافظات العراقية لزيارة قزوين في المستقبل القريب.

وفي الختام تطرق نوذري إلى القدرات العلمية للمحافظة، مشيرا إلى أن جامعات المحافظة العالمية والمرموقة مستعدة أيضا لقبول الطلبة العراقيين في مختلف المجالات.

ومن المقرر خلال هذه الزيارة، ان يلتقي محافظ قزوين بمحافظي بابل والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة، وستُعقد مباحثات حول جذب الاستثمارات وتطوير صادرات المنتجات الصناعية والزراعية والخدمات الفنية والهندسية.

انتهى**ر.م

