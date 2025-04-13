١٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٠ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85801915
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السفارة الإيرانية في إسلام آباد تدين بشدة الهجوم الجبان على المواطنين الباكستانيين

١٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٠ م
رمز الخبر: 85801915
السفارة الإيرانية في إسلام آباد تدين بشدة الهجوم الجبان على المواطنين الباكستانيين

طهران/ 13 نيسان / ابريل/ارنا- أدانت السفارة الإيرانية في إسلام آباد بشدة الهجوم الجبان على مجموعة من المواطنين الباكستانيين في محافظة سيستان وبلوشستان وأكدت أن العناصر الخائنة المتواطئة مع الإرهاب الدولي تسعى إلى تدمير السلام والأمن في المنطقة.

وأصدرت دائرة الدبلوماسية العامة والإعلام في السفارة الإيرانية بيانا اليوم الأحد أعلنت فيه: تدين سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إسلام آباد بأشد العبارات الهجوم المسلح اللاإنساني والجبان ضد ثمانية مواطنين باكستانيين في محافظة سيستان وبلوشستان في إيران.

وتابع البيان: إن الإرهاب آفة مزمنة وتهديد مشترك في جميع أنحاء المنطقة والعناصر الخائنة بالتعاون مع الإرهاب الدولي تستهدف الأمن في المنطقة.

وأضاف البیان: إن مواجهة هذه الظاهرة المشؤومة تتطلب جهدا جماعيا ومشتركا من جميع البلدان للقضاء على جميع أشكال الإرهاب والتطرف التي أودت بحياة الآلاف من الأجانب في العقود الأخيرة.

وبحسب هذا التقرير، قال مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية رداً على مقتل ثمانية مواطنين باكستانيين: تتواصل باكستان مع المسؤولين الإيرانيين وتنتظر مزيدا من التفاصيل بشأن الحادث.

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