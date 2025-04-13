بقائي:تبادل الوفدان الإيراني والأمريكي الأطر العامة للاتفاق المرتقب

وفي برنامج صباحي تلفزيوني على القناة الثانية الايرانية، اوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" ان ايران قالت مرارا وتكرارا، و أثبتت عمليا أنها لا تواجه أي مخاوف أو عقبات أمام بناء الثقة فيما يتصل بالطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.

واضاف انه ايضا اثبتت ذلك من الناحية العملية على مدى العقدين الماضيين، والجميع يعلم ما حدث لتلك الاتفاقية، بحيث ان ايران التزمت إيران بتعهداتها بشكل كامل، وفي نهاية المطاف انسحبت الولايات المتحدة منها بشكل أحادي.

وضمن اشارته الى أن ما حدث أمس في سلطنة عُمان كان لقاء لاختبار جدية ونوايا الطرف الآخر، بيّن بقائي بأن المفاوضات تمت بوساطة وزير الخارجية العُماني، وشملت أربع جولات من المباحثات المتبادلة بين الجانبين، تم خلالها تبادل الرسائل والمواقف والأطر العامة التي نظر فيها الجانبان. وفي نهاية المطاف، اتفق الجانبان على أن المحادثات كانت بناءة وجرت في جو من الاحترام.

وردا على سؤال عما إذا كان الجانبان قد عبرا عن شروطهما ومطالبهما، قال بقائي:نعم، من حيث المبدأ، في أي مفاوضات من هذا النوع، يتم تبادل الأطر العامة في الاجتماع الأول، ويحدد كل طرف الشكل والتوازن الذي يرغب في التفاوض عليه.

وتابع انه من المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل السبت المقبل، باستضافة ووساطة سلطنة عمان، حيث تستمر المفاوضات بشكلها غير المباشر.

وفي ختام حديثه، اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن تقديره للدعم الإعلامي الذي تقدمه وسائل الاعلام المحلية لوزارة الخارجية، قائلا: باعتباركم وسيلة إعلامية وطنية، كنتم تتابعون القضية وتعتبرون شريكا لوزارة الخارجية وسلكها الدبلوماسي طوال هذه العملية، فإنني أقدر حقا دعم هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية والشبكات المختلفة والتعاون المتعاطف للغاية من جانب مجتمع الإعلام في البلاد. أعتقد أن ما حدث أمس كان اختبارا واستعراضا للقدرات الإعلامية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

انتهى**ر. م