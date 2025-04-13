حماس : زعم "إسرائيل" قصف المعمداني لاستخدامنا له تكرار مفضوح لأكاذيبها

واضافت الحركة في بيانها الصادر اليوم الاحد : هذا السلوك الوحشي يمثّل استخفافاً وقحاً بالرأي العام العالمي، وأدوات العدالة الدولية، ويستدعي موقفاً جاداً من المجتمع الدولي؛ مطالبة "بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتفنيد ادعاءات إسرائيل الكاذبة وكشف حقيقة ما ترتكبه في قطاع غزة من انتهاكات غير مسبوقة في سياق حرب الإبادة والانتقام المستمرة".

وتابعت : "إسرائيل" تواصل استهتارها بكافة القوانين، وانتهاكها لحرمة المستشفيات، وإيغالها في دماء المدنيين بقطاع غزة، وتقدم بعد كل جريمة رواية تبرير كاذبة لا تستند إلى أي دليل.

واوضحت حماس عبر بيانها اليوم : إن زعم "إسرائيل" قصف المستشفى المعمداني في مدينة غزة بسبب استخدامه لغرض عسكري من الحركة، هو تكرار مفضوح لأكاذيبها لتبرير جرائمها ضد مراكز الإيواء والمدنيين الأبرياء والمستشفيات بقطاع غزة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة بغزةن "خروج مستشفى المعمداني عن الخدمة بشكل كامل"، وذلك بعد استهداف مباشر نفذته الطائرات الحربية "الإسرائيلية" للمستشفى.

وفي تصريح مصوّر وزعته الوزارة، قال مديرها العام منير البرش، ان "الاحتلال استهدف المبنى المركزي بالمستشفى والذي يضم الصيدلية والمختبرات ومكان الاستقبال للشهداء والجرحى".

وفجر الأحد، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مبنى الاستقبال في مستشفى المعمداني في مدينة غزة، ما أدى إلى تدمير المبنى وإلحاق أضرار بالغة، وخروجه عن الخدمة.

انتهى ** ح ع