١٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٣١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85802297
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ايران تدين الهجوم الارهابي الذي طال مواطنين باكستانيين في سيستان وبلوشستان

١٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٣١ م
رمز الخبر: 85802297
ايران تدين الهجوم الارهابي الذي طال مواطنين باكستانيين في سيستان وبلوشستان

طهران / 13 نيسان / أبريل / إرنا - دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، بشدة، العمل الارهابي الذي حدث في مدينة "مهرستان" بمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي البلاد)، وراح ضحيته عدد من المواطنين الباكستانيين.

وفي تصريح له اليوم الاحد، اعتبر بقائي هذا العمل الارهابي وقتل الناس الابرياء، سلوكا اجراميا يتعارض وكافة المعايير الاسلامية والقوانين وحقوق الانسان.

وعزى المتحدث باسم الخارجية الايرانية، عائلات الضحايا، والحكومة والشعب الباكستانيين؛ مؤكدا بان السلطات الامنية والقضائية ذات الصلة في جمهورية ايران الاسلامية، لن تدخر اي جهد في سياق الكشف عن هوية القائمين والمخططين لهذه الجريمة، وتطبيق العدالة فيهم.

واذ دان الارهاب بكافة انواعه، اكد بقائي ضرورة التصدي لهذه الظاهرة البغضاء على كافة الاصعدة الوطنية والاقليمية؛ كما اعلن جاهزية ايران لتعزيز التعاون والتنسيق في هذا الخصوص.

يذكر انه قتل ما لا يقل عن 8 من المواطنين الباكستانيين كانوا ينشطون في مجال صيانة السيارات، اثر الهجوم الارهابي الذي نفذته مجموعة مسلحة مجهولة، فجر السبت 12 نيسان / ابريل الجاري، في مدينة مهرستان التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان.

انتهى ** ح ع

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