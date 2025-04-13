١٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٢٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85802325
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حماس تستنكر قرار الاحتلال بمنع المسيحيين من الوصول إلى القدس

١٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٢٤ م
رمز الخبر: 85802325
حماس تستنكر قرار الاحتلال بمنع المسيحيين من الوصول إلى القدس

طهران / 13 نيسان / أبريل / إرنا - استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قيام سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بمنع الفلسطينيين المسيحيين في الضفة الغربية من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة، للمشاركة في إحياء شعائر "أحد الشعانين"؛ وفرضها قيودًا مشددة على حركة المصلّين.

وصرحت الحركة، في بيان صحفي لها اليوم الاحد، أن "هذه الممارسات تأتي في إطار سياسة احتلالية فاشية وعنصرية، تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف مكوّناته، وتُمثّل محاولة إجرامية بائسة لعزل الفلسطينيين عن أرضهم ومقدساتهم، ضمن مخططات تهويدية ممنهجة".

 ونوّهت إلى، أن "حرمان الفلسطينيين المسيحيين من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، يُشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية العبادة التي تكفلها القوانين الدولية".

ودعت الحركة، "كنائس العالم"، إلى "إدانة انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق حرية العبادة والمقدسات، والتعبير عن رفضها لممارساته القمعية التي تطال المسلمين والمسيحيين على حد سواء".

كما طالبت "المجتمع الدولي" باتخاذ خطوات جدية لوقف الانتهاكات الوحشية التي يرتكبها الاحتلال، وفضح سياساته الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، ومحو الهوية الدينية والوطنية للشعب الفلسطيني.

انتهى ** ح ع 

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المصدر / شهاب 

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