حزب الله لبنان : استهداف "المعمداني" جريمة صهيونية بتواطؤ أميركي

وأدان حزب الله، في بيانه الصادر عصر اليوم، هذا العدوان؛ داعياً إلى حماية المدنيين والمنشآت الصحية في قطاع غزة؛ ومؤكدا، بأن "الاستهداف الذي أدّى إلى تدمير ‏أقسام من المستشفى وإخراجه عن الخدمة، وتشريد المرضى والجرحى والمدنيين الذين احتموا من إرهاب ‏العدو وإجرامه، يُشكّل جريمة حرب موصوفة، ويُؤكد مُجدداً الوجه الإجرامي الوحشي ‏للعدو الصهيوني، الذي لا يَتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم مُتذرّعاً بادعاءات وأكاذيب، وضارباً عرض ‏الحائط كل القوانين الإنسانية والدولية".‏

واعتبر الحزب، أن "استهداف العدو الإسرائيلي المتكرّر للمنظومة الصحية، من مستشفيات وطواقم طبية وكوادر صحية، هو ‏امتداد لِحرب الإبادة المستمرة التي تُمارسها آلة القتل الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الصامد، وجريمة ‏وحشية في سياق التدمير المُمنهج لِما تَبقّى من مقوّمات الحياة في قطاع غزة المحاصر، وبتواطؤ ودعم أميركي ‏لا محدود".‏

ودعا حزب الله، عبر بيانه، إلى "التحرك العاجل من اجل حماية المدنيين والمنشآت الصحية في غزة".

وطالب هذا البيان، "المنظمات الدولية والحقوقية، والهيئات الطبية والإنسانية، العربية والدولية، إلى إدانة هذا العدوان ‏الوحشي، والتحرك العاجل لحماية المدنيين والمنشآت الصحية في غزة، والعمل الفوري لِوقف جريمة ‏الإبادة الجماعية".

وأقدمت مقاتلات العدو الصهيوني، فجر اليوم، على قصف المستشفى المعمداني في مدينة غزة بأكثر من صاروخ وبشكل مباشر؛ ما أدى إلى تدمير المبنى وإلحاق أضرار بالغة، وخروجه عن الخدمة.

وفي سياق متصل، صرح المدير العام لوزارة الصحة بغزة "منير البرش"، ان "الاحتلال استهدف المبنى المركزي بالمستشفى والذي يضم الصيدلية والمختبرات ومكان الاستقبال للشهداء والجرحى".

انتهى ** ح ع

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المصدر / الاخبار