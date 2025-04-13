رئيس غرفة التجارة : مفاوضات مسقط عكست من جديد التدبير والعقلانية في ايران

وفي تصريح له اليوم الاحد، وصف حسن زادة، بدء المفاوضات غير المباشرة بين ايران وامريكا في سلطنة عمان، بانه شكل خطوة مؤثرة في مسيرة تطوير النشاطات الاقتصادية للبلاد.

ومضى هذا المسؤول التجاري الى القول : نحن رجال ورواد الاعمال الايرانيون، ننظر بموضوعية وانطلاقا من الحقائق الى المفاوضات، وفي ظل المرحلة الراهنة نتحمل المسؤولية لمشاطرة الحكومة والنظام، والقيام بدورنا كاحد اللاعبين الرئيسيين لوضع اطر الدبلوماسية الاقتصادية في ايران.

وكما اشاد حسن زادة بجهود الفريق الايراني المفاوض، اعتبر ان بدء المفاوضات في مسقط، عزز الامل عند رجال الاعمال والمنتجين؛ مردفا : لكن التفاؤل الرئيسي لهذا القطاع، يعتمد على القدرات الذاتية التي تزخر بها الطاقات الانسانية المختصة في ايران، والتي ذاع صيتها على الصعيد العالمي اليوم.

انتهى ** ح ع