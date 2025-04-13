١٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٧:٥٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85802392
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صاروخان من اليمن يثيران الهلع والرعب في كيان الاحتلال

١٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٧:٥٤ م
رمز الخبر: 85802392
صاروخان من اليمن يثيران الهلع والرعب في كيان الاحتلال

طهران / 13 نيسان / أبريل / إرنا - دوت صافرات الإنذار في مناطق وسط فلسطين المحتلة، وسمع دوي انفجارات قوية في القدس و"تل أبيب"، حيث هرع المئات من المستوطنين الصهاينة الى الملاجئ بعد إطلاق صاروخين من اليمن.

وزعم جيش العدو الصهيوني، انه رصد صاروخين تم إطلاقهما من الأراضي اليمنية وتمت محاولات الاعتراض ويتم فحص النتائج؛ فيما اشار إعلام العدو انه تم إغلاق مطار "بن غوريون" أمام رحلات الهبوط والإقلاع إثر وصول الصاروخين.

على ذات السياق، اشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الى ان "اليمنيين أطلقوا 20 صاروخا باليستيا باتجاه إسرائيل منذ استئناف الحرب على غزة".

من جانبه، عبر رئيس "حزب ديمقراطيون" الصهيوني المعارض "يائير غولان" عن احباطه من جديد قائلا : كل الدولة في الملاجئ بعيد الفصح وصافرات إنذار وقصف ورعب و59 أسيرًا في غزة وحماس لا زالت في الحكم.

انتهى ** ح ع

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المصدر / 26 سبتمبر

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