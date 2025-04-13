صاروخان من اليمن يثيران الهلع والرعب في كيان الاحتلال

وزعم جيش العدو الصهيوني، انه رصد صاروخين تم إطلاقهما من الأراضي اليمنية وتمت محاولات الاعتراض ويتم فحص النتائج؛ فيما اشار إعلام العدو انه تم إغلاق مطار "بن غوريون" أمام رحلات الهبوط والإقلاع إثر وصول الصاروخين.

على ذات السياق، اشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الى ان "اليمنيين أطلقوا 20 صاروخا باليستيا باتجاه إسرائيل منذ استئناف الحرب على غزة".

من جانبه، عبر رئيس "حزب ديمقراطيون" الصهيوني المعارض "يائير غولان" عن احباطه من جديد قائلا : كل الدولة في الملاجئ بعيد الفصح وصافرات إنذار وقصف ورعب و59 أسيرًا في غزة وحماس لا زالت في الحكم.

انتهى ** ح ع

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المصدر / 26 سبتمبر