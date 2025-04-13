مصر ترحب بالمفاوضات غير المباشرة بين إيران وأميركا

وتبادل الجانبان خلال المكالمة الهاتفية وجهات النظر حول التطورات الإقليمية الراهنة والمفاوضات غير المباشرة الجارية بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى البيان الرسمي الصادر عن بلاده والذي أعرب عن الترحيب بمفاوضات مسقط، وأعرب عن أمله في أن تسفر عن تحقيق النتائج المرجوة.

من جهته قدم الوزير عراقجي الشكر للموقف المصري الداعم واستعرض مواقف ايران فيما يخص سير المفاوضات غير المباشرة في مسقط.

وناقش الوزيران ايضا خلال هذا الاتصال الهاتفي الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة واستمرار عمليات القتل الممنهجة بحق المدنيين الفلسطينيين، وجرى التأكيد على أهمية مواصلة المساعي الدبلوماسية لارساء الهدنة.

انتهى ** 2342