١٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٥ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85802503
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مصر ترحب بالمفاوضات غير المباشرة بين إيران وأميركا

١٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٥ م
رمز الخبر: 85802503
مصر ترحب بالمفاوضات غير المباشرة بين إيران وأميركا

طهران / 13 نيسان / ابريل/ارنا- رحب وزير الخارجية المصري "بدر عبدالعاطي" خلال اتصال هاتفي اجراه مع نظيره الايراني "عباس عراقجي" اليوم الاحد، بالمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، معربا عن امله بان تؤدي إلى النتائج المرجوة.

وتبادل الجانبان خلال المكالمة الهاتفية وجهات النظر حول التطورات الإقليمية الراهنة والمفاوضات غير المباشرة الجارية بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى البيان الرسمي الصادر عن بلاده والذي أعرب عن الترحيب بمفاوضات مسقط، وأعرب عن أمله في أن تسفر عن تحقيق النتائج المرجوة.

من جهته قدم الوزير عراقجي الشكر للموقف المصري الداعم واستعرض مواقف ايران فيما يخص سير المفاوضات غير المباشرة في مسقط.

وناقش الوزيران ايضا خلال هذا الاتصال الهاتفي الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة واستمرار عمليات القتل الممنهجة بحق المدنيين الفلسطينيين، وجرى التأكيد على أهمية مواصلة المساعي الدبلوماسية لارساء الهدنة. 

انتهى ** 2342

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