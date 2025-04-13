قطر تعلن استعدادها لدعم المفاوضات الإيرانية الأميركية

جاء ذلك في اتصال هاتفي لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، مساء الأحد، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وفي معرض شرحه لمسار الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، أكد وزير الخارجية الايراني عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استخدام كافة القدرات الدبلوماسية لحل القضايا.

ورحب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بنتائج الجولة الأولى من المفاوضات الإيرانية الأميركية، مؤكداً استعداد بلاده لدعم هذه العملية.

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