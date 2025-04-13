محادثة هاتفية بين وزيري خارجية ايران والكويت بشأن المفاوضات غير المباشرة مع اميركا

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية الايراني عباس عراقجي مع وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيى، يوم الاحد، لتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والمفاوضات غير المباشرة التي جرت بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان.

وشكر عراقجي دولة الكويت على موقفها الداعم، وشرح وجهة نظر ايران بشأن مفاوضات مسقط غير المباشرة.

وفي إشارة إلى البيان الصادر عن وزارة الخارجية الكويتية الذي رحب بنتائج مفاوضات مسقط، أعرب وزير الخارجية الكويتي عن أمله في أن تصل هذه المفاوضات إلى النتيجة المرجوة.

انتهى ** 2342