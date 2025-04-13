١٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٥٦ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85802523
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القوات اليمنية تضرب بالصواريخ والمسيرات 3 أهداف للاحتلال في فلسطين المحتلة

١٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٥٦ م
رمز الخبر: 85802523
القوات اليمنية تضرب بالصواريخ والمسيرات 3 أهداف للاحتلال في فلسطين المحتلة

طهران / 13 نيسان / ابريل/ارنا- أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الأحد، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين، ضد أهداف للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلّة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إنّ القوات اليمنية، استهدفت قاعدة "سودت ميخا" شرقي أسدود بصاروخ من طراز "فلسطين2" الفرط صوتي، ومطار "بن غوريون" في يافا المحتلة، بصاروخ من طراز "ذو الفقار".

وأضاف العميد سريع أنّ العملية الأخرى ضربت هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرةٍ مسيرة.

وفي وقتٍ سابق، أفاد الإعلام الإسرائيلي، بتوقف حركة الهبوط والإقلاع في مطار "بن غوريون" في "تل أبيب"، وبتوجّه معظم المستوطنين إلى الملاجئ بسبب تفعيل صافرات الإنذار، عقب إطلاق صاروخين من اليمن في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

انتهى ** 2342

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